El deseo del Cholo Simeone respecto a su hijo Giovanni

En entrenador argentino Diego "Cholo" Simeone pretende que su hijo Giovanni, de 26 años y goleador del Hellas Verona de Italia, se sume al Atlético de Madrid español para la próxima temporada, según lo informó hoy la prensa española.



Giovanni, quien se inició en River Plate y también jugó en Banfield, suma actualmente 15 goles en 24 cotejos en la Serie A jugando en el Hellas. El pase del delantero le pertenece al Cagliari y el equipo de Verona ya avisó que lo comprará en 12 millones de euros, indicó el diario Sport.

Simeone, exjugador de Genoa y Fiorentina, ya ha provocado el interés de varios clubes importantes de Europa pero en caso de que el Atlético de Madrid negocie por su pase contará con la gran ventaja de que que pueda ser dirigido por su padre.



Además, Giovanni adora al equipo madrileño en donde su padre fue figura como jugador y hace algunos meses señaló: "¿El Atlético? Soy hincha de ese equipo, pero no podré jugar allí, pero estoy contento con lo que he hecho hasta ahora en mi carrera. Es una quimera pensar en eso”.



Sin embargo, esas palabras no sólo no han hecho que se le descarte para el Atlético, sino que incentivó el deseo de tener en Madrid a los dos Simeone en el equipo "Colchonero".