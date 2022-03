Del Potro y la estafa económica de su padre: “En mi familia sabemos quién…”

Juan Martín del Potro no descartó un eventual regreso al circuito, a la vez que aseguró que era hora de terminar con el sufrimiento provocado por las numerosas operaciones.

"Sentí que era el momento de decir que jugaba. Era el momento de dar un cierre a este sufrimiento y a esta pesadilla que vengo viviendo desde el día que me operé", explicó el tandilense en una entrevista con Mariano Zabaleta emitida por Star+.

En un momento de la entrevista, Delpo se refirió a un tema que estuvo en el tapete y que tiene que ver con lo que fue su relación con su padre y sobre todos los rumores que lo envuelven por una supuesta estafa económica contra su hijo: "Más allá de lo que puedan decir, en mi familia sabemos quién es quién. La educación mía y de mi hermana es gracias a mi papá y mi mamá. Lo otro va por otro carril, que se va a solucionar", sentenció."Me gustaría ser padre, tener varios hijos. Me gustaría vivir en Tandil. Yo me tengo que curar la pierna porque, ¿cómo no voy a andar en bicicleta con mi hijo? A jugar al tenis si algún día me dice 'che, mostrame como hacías'. O al fútbol. Ese padre activo, así me gustaría ser", continuó.

De todos modos, el campeón del US Open 2009 dejó la puerta abierta para un posible retorno en el futuro: "No cierro esa ventana a que pueda ocurrir un milagro como ha pasado con Murray. El tenis es mi pasión".

Por otra parte, el ex Nº3 del ranking ATP recordó lo que tuvo que luchar para levantar la ensaladera en 2016: "Cuando volvimos de ganar la Copa Davis dije: 'Acá está la copa, ahora voy a dormir tranquilo'. Pero para llegar a eso tuve que atravesar un camino de sufrimiento y cosas feas".

Por último, resaltó lo difícil que es la vida del tenista: "Desde muy chico y hasta el último día, vive bajo presión. Las presiones van cambiando pero desde el día que sos consciente que te vas a dedicar hasta el último día, vivís bajo presión".