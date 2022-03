Una inesperada revelación de Carlos Sainz sorprende a la Fórmula 1

Ferrari confirmó este sábado todo lo bueno realizado en los test de pretemporada al meter a sus dos monoplazas en las primeras tres posiciones en la clasificación del Gran Premio de Bahréin, la cita inicial de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Charles Leclerc pudo con Max Verstappen y Carlos Sainz quedó por detrás.

Justamente el español, luego de la sesión, reveló un detalle desconocido que tomó a muchos de sorpresa y que deja en claro que tiene mucho más para dar: "Todavía no comprendo del todo el coche. Pienso mucho a la hora de pilotarlo, y eso me distrae. Me ha costado adaptarme a este coche".

"Me faltó eso que logró Leclerc, pero estoy contento. estar en Q3 es una buena noticia... aunque ha sido una lástima. Charles ha estado siempre por delante. Se merece la pole. Durante todo el fin de semana he estado más de medio segundo tras él. haber podido pelear por la primera plaza son buenas noticias", agregó el madrileño.

Luego, para cerrar, reconoció: "Nunca he estado tanto por detrás. El año pasado, como mucho, estaba un par de décimas por detrás en algunos circuitos donde no me sentía cómodo. Este fin de semana he tenido que luchar contra un déficit de siete u ocho décimas desde los Libres 1". Sainz compartirá la segunda fila de la carrera que se largará a las 12 de nuestro país.