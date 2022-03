Una estrella del fútbol mundial fue lapidaria con Cristiano y Neymar: “Los sigo en las redes y…”

Capitán, referente y campeón de la Selección de Senegal que se consagró campeona de la Copa de África 2022. Sadio Mané es una de las estrellas del fútbol a nivel mundial y, en sus diversas apariciones fuera del campo de juego, se lo ha destacado por su humildad y solidaridad. En una entrevista con el medio francés L'Equipe, habló de diferentes temas y se refirió a dos de los jugadores más famosos.

"Yo no quiero dar la impresión de ser un conferenciante, pero es cierto que hay ciertos valores circulando por el fútbol que me molestan un poco con respecto a mi educación. Pero, en lugar de criticar en voz alta, a veces prefiero distanciarme un poco. Lo principal es no cambiar, y no creo que haya cambiado. Y, para un chico que viene de un pequeño pueblo de Casamance, ya es una gran victoria resistirse a todo eso", comenzó el atacante del Liverpool.

En cuanto a la exposición y popularidad que afrontan sus colegas como Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. el senegalés expresó: "Yo, los sigo en las redes sociales y me basta. Me encanta su extraordinaria vida, pero esa vida no está hecha para mí",

Recordando el histórico título obtenido en el certamen continental, manifestó: "Todos nos soltamos mucho! (Se ríe.) Es la primera vez que me pasa. Aprendí a bailar con mis compañeros de equipo, toda la noche. Solo bailamos, sin dormir. Nunca olvidaré estos momentos, y ver a toda esta multitud reunida en nuestro camino lo recordaré toda mi vida".

Para finalizar, sentenció: "Por lo general, se tarda unos cuarenta minutos en llegar desde el aeropuerto hasta el palacio presidencial. ¡En ese momento tardamos ocho horas! Pero no me arrepiento ni un minuto de que fuera tan hermoso y loco al mismo tiempo."