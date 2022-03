Polémica en el Sur: el gol de Banfield ante Lanús que la próxima fecha habría sido anulado por el VAR

En el fútbol argentino no hay partido que no tenga algo de polémica y si de un clásico se habla, la controversia y el debate se multiplican. Como era de esperarse, la fecha de los clásicos de la Copa de la Liga Profesional no es la excepción y el Clásico del Sur entre Banfield y Lanús dejó un gran debate en nada más y nada menos que el gol que inclinó la balanza para el Taladro.

En el primer tiempo, apenas hubo acción en las áreas de los arqueros Enrique Bologna y Fernando Monetti pero cada equipo tuvo una chance clara de ponerse por delante en el marcador. En la segunda parte, cuando todo parecía tranquilo, un cabezazo de Luciano Lollo rompió el cero después de un córner de Agustín Urzi que, a pesar de que ninguno de los jugadores de Lanús protestó en el momento, sin dudas hizo enojar a la parcialidad del Granate: antes de ser impactada por Urzi, la pelota no estaba ubicada dentro del cuarto de círculo indicado en la esquina del campo de juego, por lo que el gol debió ser anulado.

Hay que recordar que el VAR hará su debut en el fútbol argentino la próxima fecha, en una decisión por parte de la Liga Profesional de Fútbol que no tiene mucho de casualidad. Aunque todavía falta una semana, el videoarbitraje ya está en uso en la Copa LPF pero de forma “off-line”, es decir que no interfiere en los partidos ni tiene comunicación con los árbitros de los partidos.

De haber estado el VAR, el gol de Lollo no habría sido convalidado y Urzi debería haber pateado de nuevo el tiro de esquina, pero cómo todavía no está activo, Lanús perdió como local y Banfield se llevó otro Clásico del Sur de La Fortaleza, estadio en el que no es derrotado desde 2017.