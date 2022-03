La venta de un descartado por Gallardo podría dejarle una millonaria suma a River

Lucas Boyé atraviesa un gran presente en el Elche de España. Luego de marcharse de River, tras perder mucho terreno en la consideración de Marcelo Gallardo, el delantero encontró su lugar y sus buenas actuaciones despertaron el interés de Lionel Scaloni quien lo convocó para la última doble fecha de Eliminatorias que disputará la Selección argentina.

Todo esto, también, hizo que el Sevilla pusiera los ojos en él y ya pidieron condiciones para contratarlo en el próximo mercado. El director deportivo del club, Monchi, comenzó a trabajar para convencerlo en los próximos meses y así poder asegurárselo ya que no es el único que lo pretende. Pero para eso deberá poner unos 20 millones de euros, que la cifra pedida por Elche.

Los andaluces ofrecieron 16 millones y algunos aseguran que podría cerrarse si se estiran a 18 más objetivos, como también variables sobre su rendimiento. Las conversaciones están avanzadas y River sigue atento lo que suceda ya que posee el famoso "Mecanismo de Solidaridad" por haberlo formado en su cantera.

De concretarse el negocio, el Millonario podría recibir una cifra que podría superar el millón de euros, una suma nada despreciable teniendo en cuenta que tiene por delante la renovación del Monumental como también pagos atrasados por algunos futbolistas que ya no están dentro del plantel del Muñeco.

"Nadie me llamó ni me comunicó oferta alguna. No supe nada de lo que pasaba, salvo por lo que leía en internet o publicaban los medios de comunicación. Lo viví muy tranquilo y estuve centrado con mi cabeza donde tocaba, que era rendir con mi equipo”, expresó el delantero al respecto. Mientras tanto, en Núñez comienzan a frotarse las manos.