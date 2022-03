En un partido muy luchado, San Lorenzo y Huracán empataron en cero

San Lorenzo y Huracán no se sacaron ventaja en el Nuevo Gasómetro. El clásico de barrio más grande del mundo tuvo un partido aburrido, muy cortado y con pocas ocasiones de gol, aunque hubo algunos momentos de acción en el segundo tiempo. Ricardo Centurión tuvo la jugada más clara del encuentro en sus pies pero no pudo concretar, mientras que el Globo también tuvo algunas oportunidades pero no pasaron de acercamientos peligrosos.

El "Ciclón" registra dos empates, tres derrotas y una victoria en las seis primeras fechas y le urge recuperar terreno en la tabla. Huracán, en cambio, sigue al acecho y con este punto en la cancha de su eterno rival logró recuperarse de la dura caída en el Ducó ante Godoy Cruz de Mendoza en la jornada pasada.

San Lorenzo aventaja por 33 partidos al "Globo" con 77 victorias, 43 empates y 44 caídas en 164 encuentros en la era profesional. En la próxima fecha, la octava, San Lorenzo recibirá en el Bajo Flores a Atlético Tucumán y Huracán viajará a la provincia de Santiago del Estero para medirse con Central Córdoba, ambos en día y horario a definir.