Dura autocrítica de un jugador de San Lorenzo a horas del clásico con Huracán: “Fallo en momentos decisivos”

Desde que se confirmó el formato del torneo, la séptima fecha (la de los clásicos), es la que todo el mundo del fútbol estaba esperando. Este sábado, desde las 16.15, San Lorenzo recibirá, en el Nuevo Gasómetro, a Huracán de Parque Patricios. En la previa de este encuentro, Nicolás Fernández le brindó una entrevista a los medios oficiales del Ciclón y dejó una importante autocrítica.

"Tengo que mejorar mucho porque estoy fallando en los momentos decisivos y no me vienen saliendo los goles. El otro día que erré el penal con River salí triste por cómo se dio la situación y esta semana fue muy dura, me castigué mucho", manifestó Uvita, quien no ha podido convertir en lo que va del año.

Además, expresó la importancia de la unidad del equipo: "Sé que el grupo me apoya muchísimo, los jugadores, los dirigentes y los hinchas también. A veces tengo que estar tranquilo de que hago un trabajo muy importante, pero hay situaciones de gol que digo '¿cómo las puedo errar?'. Tengo que estar fuerte..."

"Estamos encarando una semana hermosa antes del clásico. Esperemos que de local, con la gente, podamos ganarlo y darle una alegría al hincha", contó el delantero, quien será titular ante el Globo, en lo que es una gran muestra de confianza por parte de Pedro Troglio.

De no mediar inconvenientes, el DT saltará al campo de juego con: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Ezequiel Cerutti, Yeison Gordillo, Agustín Martegani, Nicolás Fernández Mercau; Ricardo Centurión; Nicolás Fernández..