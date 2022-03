La bizarra pelea de Kyrgios que involucró a Ben Stiller en pleno partido contra Nadal: "¿Por qué estás...?"

Durante el partido entre Nick Kyrgios y Rafael Nadal, que terminó con victoria del español en Indian Wells, ocurrió una situación que se volvió tendencia ya que tuvo como protagonistas al tenista australiano y al actor Ben Stiller, quien estaba disfrutando el partido desde una platea cercana a la cancha.

Antes de sacar, durante el set definitivo, el deportista se cruzó con un espectador que algo le dijo. Inmediatamente lo identificó y le preguntó: "¿Eres bueno al tenis?". La respuesta del aficionado fue "no" y, mirando al reconocido actor, retrucó: "Exactamente, así que no me digas cómo jugar. ¿Le digo yo a él [refiriéndose a Stiller que estaba sentado a su lado] cómo debe actuar? No".

Stiller reconoció ser fanático de Rafael Nadal y cada vez que puede lo acompaña. Ha compartido, en varias ocasiones, fotos con el español como también con el argentino Diego Schwartzman. "Soy muy fan de Rafa y lo que ha hecho en el Open de Australia este año ha sido alucinante. Bueno, este año no ha perdido ningún partido todavía, está haciendo una temporada impresionante", dijo.

El resultado final fue 7-6, 5-7 y 6-4 en favor del manacorí, que este sábado enfrentará a su compatriota Carlos Alcaraz en busca de un lugar en la final. Tras el partido, Rafa evitó hacer alusión al comportamiento de su rival dentro de la cancha y dijo que por suerte había podido concentrarse en su juego para resolver el cotejo.