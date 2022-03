Las amenazantes pintadas contra Tinelli tras su grave denuncia en la Liga Profesional de Fútbol

La impugnación de la lista de Cristian Malaspina por parte de Marcelo Tinelli no pasó desapercibida. El presidente saliente de la Liga Profesional de Fútbol le envió una carta a los clubes, la Asociación del Fútbol Argentino y la comisión electoral en la que cuenta los motivos por los que decidió tomar dicha decisión.

A metros de Canal 13, emisora donde trabaja Tinelli pero no desde donde hace ShowMatch, se pudieron observar pintadas en las paredes con duros mensajes para el ex mandamás de San Lorenzo de Almagro. El conductor, fanático del Cuervo, manifestó que, cuando pidieron su salida de la presidencia de la Liga, "no fue otra cosa que un golpe institucional".

En el primero de los mensajes, que apuntó a su gestión en el club de Boedo, se pudo observar: "Tinelli soltá la Liga que estás haciendo mierda San Lorenzo”. Con respecto a un posteo que Tinelli realizó en Instagram, en el frente del canal se pudo ver otro duro mensaje para él: "Tinelli, soltá la Liga. Hacé como dijiste, largá lo tóxico. Dejá de joder con el fútbol”.

En su extenso comunicado, Marcelo sentenció: "Quienes pretenden ocupar, a como dé lugar, el cargo de presidente y secretario se apersonaron en la sede de la LPF para darle instrucciones a los empleados y ocupar oficinas asignadas a los actuales integrantes de los equipos de trabajo, sin considerar que hay autoridades vigentes y que ellos todavía no han sido proclamados. Eso significa una nueva falta de ética grave y un atropello a todos los dirigentes, empleados y colaboradores".