Una grave denuncia de Tinelli genera un nuevo escándalo en el fútbol argentino

Marcelo Tinelli genera un nuevo conflicto en el fútbol argentino con una terminante decisión. El presidente saliente de la Liga Profesional envió una extensa carta, dirigida a los clubes, la Asociación del Fútbol Argentino y la comisión electoral, donde anuncia que tomó la decisión de impugnar la lista de Cristian Malaspina por irregularidades.

"El paso del tiempo no hizo más que confirmar que aquello no era otra cosa que un golpe institucional. Como parte de ese intento de destitución se dio inicio a un proceso electoral plagado de todo tipo de irregularidades y anomalías", escribió y agregó que la lista "no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la reglamentación vigente".

Cristian Malaspina, el apuntado por Tinelli.

"Al momento de enviarles esta carta, ya impugné la conformación de la citada lista, además de solicitar la nulidad de todo el proceso electoral. Yo no seré candidato en ninguno de los cargos de la LPF. Pero de ninguna manera puedo dejar mi cargo en el medio de una campaña sucia de semejantes dimensiones, sin que se considere mi gestión y la de aquellos que me acompañaron", continuó dejando en claro que pide con urgencia que se realicen nuevas elecciones de autoridades.

Para cerrar, denunció: "Quienes pretenden ocupar, a como dé lugar, el cargo de presidente y secretario se apersonaron en la sede de la LPF para darle instrucciones a los empleados y ocupar oficinas asignadas a los actuales integrantes de los equipos de trabajo, sin considerar que hay autoridades vigentes y que ellos todavía no han sido proclamados. Eso significa una nueva falta de ética grave y un atropello a todos los dirigentes, empleados y colaboradores".

La carta completa que envió Tinelli a la Liga Profesional de Fútbol: