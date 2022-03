El palazo del Patrón Bermúdez al diario Olé por un fotomontaje de Riquelme en la tapa

Luego de dar la explicación oficial por la que Boca no jugará con su casaca titular un superclásico oficial por primera vez en 109 años de historia, Jorge Bermúdez sorprendió con un palazo para el diario Olé, que en su edición del jueves publicó en tapa que el cambio de vestimenta había sido por sugerencia de un chamán, con un fotomontaje de Juan Román Riquelme vistiendo la camiseta amarilla.

"¿Les queda alguna que el tema del color de la camiseta es un tema de marketing?", dijo el Patrón al ser consultado en TNT Fútbol. Y cambiando rápidamente el foco del tema, agregó: "Te voy a garantizar algo, te juro en nuestra administración, nuestros deportistas nunca se van a poner una camiseta violeta o rosa", en referencia a las camisetas alternativas que tuvo Boca durante los ocho años de presidencia de Daniel Angelici.

Pero tras contar que el motivo tendría que ver con compromisos comerciales con adidas y no con astrólogos o tarotistas, Bermúdez criticó la portada de Olé: "Me llamó poderosamente la atención la foto de Román (Riquelme) con la camiseta (amarilla). Fue un montaje, me parece delicado el tema. Qatar (Airways) y los demás patrocinadores deben estar felices, pero darme cuenta que la foto era de Zeballos y le pusieron la cara de Román, como que él fue el que... o poner en todo este entredicho el color de la camiseta (sic), me parece un poco delicado", dijo en el programa de TNT Sports.

La tapa de Olé que no le gustó nada a Riquelme y Bermúdez.

"Yo no soy abogado, no tengo por qué entrar en esos temas, pero es delicado, son temas legales por derechos de imagen creo. Nuestro diez no debe estar muy contento. Yo no lo estaría", remarcó, dejando en claro que al vicepresidente de Boca no le agradó haber sido parte de la portada del diario deportivo.

La tapa de Olé muestra a Riquelme montado sobre la silueta de Zeballos, quien participó de la campaña de la marca que volvió a vestir al Xeneize en 2020, y un título al estilo del diario: "¿Y si te llama chamán?", junto a la volanta "Cosa de brujas". Luego, en la bajada, agrega: "Boca pidió jugar en el Monumental con la camiseta alternativa por consejo de un chamán. Alrededor de Riquelme quieren cambiar la energia ante River. Parece que ya funciona: Benedetto hasta podría ser titular...".

Por qué es histórico el cambio de camiseta de Boca para jugar ante River

Desde que en 1932 River Plate dejó de usar la tricolor para vestir la blanca con la banda roja como camiseta titular, todos y cada uno de los superclásicos oficiales que jugaron Xeneizes y Millonarios vistieron sus camisetas tradicionales, las que están en cada metegol que represente a ambos equipos, en cada torta de cumpleaños de niños y no tan niños. Pero esa historia tendrá un quiebre el domingo en el Monumental, cuando Boca Juniors salga a jugar ante su rival de toda la vida con la tercera equipación de adidas, la tan comentada camiseta amarilla con vivos azules.

En el medio pasaron 242 partidos por los puntos en los que Boca y River jugaron con su camiseta de toda la vida. El Xeneize, azul con la franja horizontal amarilla, más grande, más chica, hasta con una línea blanca entre ambos colores, pero siempre con la casaca titular. El Millonario, blanca con la banda roja cruzada. Incluso Boca usa esa vestimenta desde su primer superclásico oficial, en 1913. Por eso lo que se verá el domingo es inédito e histórico.