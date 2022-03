Quién pidió el cambio y por qué Boca usará la camiseta amarilla ante River en el Monumental

Desde que en 1932 River Plate dejó de usar la tricolor para vestir la blanca con la banda roja como camiseta titular, todos y cada uno de los superclásicos oficiales que jugaron Xeneizes y Millonarios vistieron sus camisetas tradicionales, las que están en cada metegol que represente a ambos equipos, en cada torta de cumpleaños de niños y no tan niños. Pero esa historia tendrá un quiebre el domingo en el Monumental, cuando Boca Juniors salga a jugar ante su rival de toda la vida con la tercera equipación de adidas, la tan comentada camiseta amarilla con vivos azules.

En el medio pasaron 242 partidos por los puntos en los que Boca y River jugaron con su camiseta de toda la vida. El Xeneize, azul con la franja horizontal amarilla, más grande, más chica, hasta con una línea blanca entre ambos colores, pero siempre con la casaca titular. El Millonario, blanca con la banda roja cruzada. Incluso Boca usa esa vestimenta desde su primer superclásico oficial, en 1913. Entonces, ¿qué pasó para que el club de La Ribera decida cambiar luego de 109 años?

El primer dato que pudo confirmar MDZ es que la decisión nació y se ejecutó desde el Consejo de Fútbol que preside Juan Román Riquelme. Primero con una consulta a la Liga Profesional de Fútbol para saber si se podía cambiar de camiseta. Luego, con un pedido que se formalizó cerca de las 19 horas del martes. La respuesta de la LPF llegó cerca de las 23hs del mismo día: vestimenta aprobada y cambio histórico.

¿Y los jugadores? Se enteraron por los medios, según confirmó MDZ. Si bien las cábalas están a la orden del día en los planteles de fútbol, la victoria ante Estudiantes en La Plata con el estreno de la camiseta que homenajea los 30 años de la creación del predio de Casa Amarilla, no provocó ningún pedido especial de los jugadores para seguir usándola.

Por qué Boca usará una camiseta amarilla ante River en el Monumental

Ni desde el Consejo de Fútbol ni desde la Comisión Directiva de Boca hay alguien que explique oficialmente el motivo de tan histórico cambio. Pero lejos de los micrófonos aparecen algunas razones. La primera y obvia: si Boca tuvo un buen estreno con esa camiseta, no sólo en resultado sino en funcionamiento, al límite de que Sebastián Battaglia dijo "hoy fuimos un equipo", dando a entender que antes no era tan así, ¿por qué no repetir vestimenta por más que el rival sea River? En criollo, el nacimiento de una nueva cábala.

La segunda explicación, ya más intrincada, tiene que ver con compromisos comerciales con adidas, la marca que volvió a vestir a Boca desde 2020. En el contrato figuraría una cantidad de partidos por torneo en las que el equipo debe usar alguna camiseta alternativa. Y como el Xeneize no cambia su camiseta jugando en la Bombonera, esa cuota debe cumplirse en los partidos de visitante. Aunque, claro está, la cifra estaría lejos de obligar a Boca a usar una camiseta suplente en el Monumental.