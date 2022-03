Oveja Hernández y una frase para los detractores de Campazzo: "Hay demasiada..."

El vínculo entre Facundo Campazzo y Sergio “Oveja” Hernández viene desde hace muchísimos años y está unido por una palabra: ganar. Ambos fueron pilares fundamentales del Peñarol de Mar del Plata que dominó el básquetbol argentino durante casi un lustro, con cuatro títulos de Liga Nacional en cinco años, y también en el ambiente sudamericano. En el medio, el 7 fue a los Juegos Olímpicos de Londres de la mano del entrenador, en los que Manu Ginóbili le comentó que era “la primera vez que veía un jugador de 20 años con panza”. Luego, la Selección argentina los uniría aún más en un ciclo que le hizo creer al básquet nacional que había vida después de la Generación Dorada.

El Mundial de China 2019 confirmó a Campazzo como uno de los mejores bases del mundo no-NBA y a Hernández como miembro de la élite de entrenadores. Después del histórico segundo puesto, el base cordobés se quedó un año más en el Real Madrid antes de dar el salto a los Denver Nuggets y, como todo fanático y seguidor sabe, esta temporada no está siendo la mejor para el argentino lo que hizo que muchos duden de su capacidad para estar en la mejor liga del mundo. Oveja, que lo conoce como nadie, lo tiene claro: “Yo ya lo hablé con él, puede jugar en esa Liga y en cualquier lado”, le dijo el excoach de la Selección argentina a SóloBasquet Magazine.

Luego, Hernández se refirió a las expectativas que generó la llegada de Campazzo a la NBA y le restó dramatismo a la actualidad del cordobés en los Nuggets, con los que apenas disputó un minuto en los últimos tres partidos: “La situación de Campazzo no es tan grave: hay demasiada expectativa de que tenga un impacto en la NBA”, aseguró Oveja.

Volver a tener un argentino en la NBA después del retiro de Manu Ginóbili fue una gran revolución para el básquet argentino. Además, se trató de un jugador tan carismático y querido como Campazzo y que su arribo en la mejor liga del mundo fue en un equipo protagonista que venía de jugar unas finales de Conferencia Oeste lo que provocó una avalancha de expectativas que el cordobés no tenía porqué cumplir. Más allá de esto, el 7 tuvo un gran año en su primer temporada y, aunque ahora no está gozando de un gran presente, no hay dudas de que recuperará su mejor versión.