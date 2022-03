Monfils estremece al mundo del tenis con una cruda confesión sobre la ucraniana Elina Svitolina

Gael Monfils habló de un asunto más allá del tenis, que toca a su familia de cerca: su esposa Elina Svitolina es ucraniana y se encuentra completamente afectada por la guerra entre su país y Rusia.

Tras vencer al ruso Daniil Medvedev y meterse en los octavos de final del certamen, en donde este miércoles enfrentará al español Carlos Alcaraz, el francés dio detalles de la situación en su hogar, junto a la tenista que quedó eliminada del cuadro femenino del mismo certamen la semana pasada ante la británica Harriet Dart.

"No es fácil ver a la familia de Elina, mi segunda familia, luchando, no están teniendo días felices. Y no es fácil ver a mi esposa llorando todas las noches. Son momentos muy complicados, muy duros", contó muy emocionado.

"Por supuesto que estoy acompañándola todos los días, para lo que necesiten ella y la familia. Hay muchos que están todavía en Ucrania. Es difícil describirlo todo, resulta una locura si te paras a pensarlo, pero lo intentamos manejar de la mejor manera que podemos. Yo trato de ser su hombro para todo lo que ella necesite, hago cualquier cosa por ellos para que estén felices y seguros, eso es todo lo que quiero". cerró.

El francés y Svitolina se casaron en julio del año pasado y suelen acompañarse mutuamente en el circuito, cuando no están jugando sus propios torneos. Cuando comenzó el avance de las tropas rusas en Ucrania, condenó públicamente el accionar del gobierno de Vladimir Putin y, aunque no regresó a su país para tomar las armas (como hicieron otros deportistas), aseguró que cada vez que salga a la cancha, lo hará con la misión de "unir a la comunidad del tenis para apoyar a Ucrania”.