La particular justificación del Cholo Simeone por su alocado festejo en Old Trafford en medio de los proyectiles

Diego Simeone se transformó en tendencia por una curiosa situación que se dio apenas consumada la clasificación del Atlético Madrid a los cuartos de final de la Champions League. Cuando el juez le bajó el telón al duelo, el Cholo salió corriendo hacia el vestuario mientras a su paso caían todo tipo de elementos desde las plateas del Old Trafford.

Horas después de tremenda alegría que significó la victoria ante el Manchester United, el entrenador argentino reveló el motivo de su reacción: "El momento en el que salí del campo, es algo que siempre hago: salgo corriendo porque tengo una felicidad interna que me gusta ir a disfrutarla solo adentro del vestuario".

"Y no me di cuenta si pasó esto que usted dice (por los proyectiles). Lo único que pensaba en ese momento era llegar al vestuario y estar contento", agregó. Sobre las críticas recibidas esta temporada, Simeone prefirió no entrar al trapo: "Sería muy fácil decir cosas para generar polémica. A mí lo único que me importa es hacerlo bien. No es fácil ser campeón con el Atlético".