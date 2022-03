"Quedé mal de la cabeza y busqué un psicólogo": la confesión del crack brasileño tras su error en la final con Argentina

La Copa América fue un hito histórico para el fútbol argentino y para el país en general. 28 años y varias finales perdidas después, Argentina conseguía romper con la sequía de títulos y el país explotó de alegría. Mientras tanto, perder una final como local contra el rival de toda la vida fue un mazazo para Brasil y, en especial, para varios de sus jugadores que estaban desolados al final del partido.

En el gol decisivo de Ángel Di María, un sueño cumplido para algunos pero la peor pesadilla para otros, hubo un actor de reparto clave, Renan Lodi, que falló en su misión de cortar el pase de Rodrigo De Paul que dejó al Fideo mano a mano con Alisson. En una entrevista, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid del Cholo Simeone habló sobre el dolor que sufrió después de la final: “Fue todo muy duro, lloré bastante. Me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo porque era bien difícil. Bajé mi nivel también en mi club y me afectó bastante”, reconoció en charla con TNT Sports Brasil.

El futbolero argentino sabe cómo ninguno la sensación de estar tan cerca de la gloria y que, por detalles, el festejo se termine escapando. Lodi, de 23 años, relató la influencia que tuvo su error en su día a día: "Ocurrió ese problema en la Selección brasileña y me dije ´necesito colocar mi cabeza en orden´. No era depresión, pero iba camino al entrenamiento en el Atlético de Madrid y me quería volver, salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil”, explicó.

En la actualidad, es cada vez más común ver el rol y la importancia de la psicología en el deporte de alto rendimiento, y Lodi contó cómo lo ayudó a superar la final del Maracaná: “Pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estaba sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él”, aseguró el exjugador del Atlético Paranaense.