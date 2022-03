Turismo Carretera: la decisión de la ACTC para equiparar a Toyota con el resto de las marcas

Se sigue trabajando para que Toyota sea protagonista en el Turismo Carretera. Luego de dos competencias disputadas, el rendimiento de los Camry mostró algunas mejoras pero siguen lejos del resto de las tradicionales marcas. Ante esto, Cristian Kissling realizó un balance y expresó que planifican una nueva prueba antes de la tercera fecha que será el 27 de marzo.

"La idea es hacer una prueba con los dos Camry en pista. En condiciones distintas y con elementos diferentes para poder comparar uno contra el otro y evaluar certeramente cuáles son las mejoras o no sobre los cambios que vayamos aplicando", afirmó en diálogo con el sitio Solo TC.

Además, explicó: "Previo a Neuquén probamos en La Plata con un alerón de 1.520 milímetros –la misma medida que Chevrolet y Dodge- y se desplazó unos centímetros más para atrás. Este cambio se notó en la carga trasera y mejoró bastante la estabilidad del auto. Logramos trasladar más hacia atrás el centro de presión aerodinámico que es lo que necesitábamos".

"Con los cambios, el auto se mostró más estable con respecto a Viedma. Y si bien el tiempo de clasificación fue bastante parecido, quizás esa diferencia no reflejó el potencial del auto. En los entrenamientos creíamos que íbamos a estar más adelante. Pero por algún motivo en la clasificación eso no se logró porque no nos quedó bien equilibrado por una cuestión de puesta a punto”, detalló.

La velocidad final sigue siendo el punto que necesitan mejorar con urgencia y el ingeniero dejó en claro que la diferencia con el resto sigue siendo considerable: “Ahí vemos que hay una diferencia importante con las otras marcas. Es un problema que siempre estuvo y por eso la Técnica de la ACTC permitió incorporar un difusor de 38mm. Es una diferencia que venimos trasladando desde las pruebas comparativas con Chevrolet en Rafaela y Paraná. Y es el punto más crítico para trabajar en el auto”.

"Vamos a seguir probando cuestiones aerodinámicas porque creemos que el problema de la velocidad está generado en esa área. El hecho de agrandar el alerón trasero hace que el auto se frene un poco más. Después la ACTC va a evaluar si le hace falta un poco más de potencia al motor", concluyó Kissling.