La dolorosa (pero real) sentencia de Valdano sobre Messi: “Le pedimos…”

La histórica remontada del Real Madrid sobre el París Saint Germain en la UEFA Champions League sigue dando tela que cortar. A los abucheos en el Parque de los Príncipes y las pintadas en las instalaciones, se le suman los constantes dichos de los diferentes personajes del fútbol a nivel mundial. Y Jorge Valdano no fue la excepción: el exfutbolista campeón del mundo en México 86 le dedicó unas palabras a Lionel Messi y a la caótica eliminación ante el Merengue por los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Él viene de un país, y de una exigencia, distintos. Lógicamente hay cambiado su patrón de juego. Ahora es más un estratega que un definidor, y cuando no es el mejor del partido está entre los tres mejores. Pero le pedimos en función de quien ha sido, un superdotado que metía 60 goles por temporada. Bueno, esa versión, desde luego, ya no es posible encontrarla en ese nuevo Messi pero los genios no dejan nunca de ser genios y ver a Messi sigue siendo un buen plan", manifestó Valdano en diálogo con Infobae.

Con respecto a la actuación de la Pulga en el Bernabéu, expresó: "De hecho, en esos sesenta minutos, él y Verratti fueron el eje del equipo. Pero claro, lo acercamos a Verratti y no lo acercamos a Mbappé, y se resiente el peligro. Yo creo que ese fue uno de los elementos que pesaron para que el dominio no impactara en el resultado de una manera más contundente y cuando el trámite del partido se dio vuelta, dos goles eran poco".

A su vez, Valdano se refirió sobre la definición de la serie: "Al partido lo decidió la emoción. Dejó de jugarse en la cancha para empezar a jugarse en el estadio y desde ese momento en el Madrid se desataron los demonios y el PSG desapareció. El miedo escénico define más al rival que al Madrid".