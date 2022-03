Nadal y la polémica que divide al tenis: "Me gustaría ver sanciones más duras"

El escandaloso episodio que protagonizó Alexander Zverev en Acapulco ya quedó en el olvido y la sanción impuesta al alemán, tras golpear al juez de silla con su raqueta, será efectiva si reincide antes del 22 de febrero de 2023. La ATP, si es que vuelve a cometer un hecho similar, le prohibirá jugar por ocho semanas en torneos y pagar una multa de 25 mil euros.

Esta situación causó mucha molestia en el circuito y Rafael Nadal no ocultó su fastidio. El español, que superó la primera ronda de Indian Wells tras levantar un 2-5 adverso en el tercer set y se impuso por 6-2, 1-6 y 7-6 (3) al estadounidense Sebastian Korda, fue tajante y pidió que los castigos para los tenistas que se comportan de esa manera sean más duros.

"No quiero que Sascha sea castigado, porque tengo una buena relación con él. Sabe que estaba equivocado, lo reconoció. Esto es lo positivo por su parte. Pero como aficionado, querría ver un castigo más duro para este tipo de comportamiento, no solo por parte de él, sino en general porque protege al deporte, a los árbitros y a todos los involucrados", aseguró.

En la misma línea, siguió: "Si no somos capaces de controlar este tipo de actitudes en la pista... No sólo este caso, hubo otras situaciones parecidas en los últimos meses. Si no somos capaces de penalizar este tipo de actitudes de manera un poco más severa, entonces como jugadores nos sentiremos más fuertes. Tenemos que dar un ejemplo positivo, sobre todo para los niños''.

Además, el balear confirmó que no estará en el Masters 1000 de Miami que se disputará del 23 de marzo al 3 de abril ya que prefiere dosificar la temporada y tras competir en Indian Wells iniciará su preparación para la temporada de tierra. El australiano John Millman ocupará el lugar de Nadal en Miami un torneo que no disputa desde el 2017 y que nunca ha ganado.

La victoria conseguida este sábado fue la 399 en los Masters 1.000 y seguirá peleando en el torneo californiano para un cetro que ya conquistó en 2007, 2009 y 2013. Su rival en la próxima ronda será el británico Daniel Evans, número 29 del mundo, que dejó en el camino al argentino Federico Coria.