La furia del Kun Agüero en un vivo de Twitch: "No me digan lo que..."

Un tenso episodio se produjo durante el VALORANT Latin America South Stage 1 Challengers. Un integrante del equipo de Sergio Agüero, el KRÜ Esports, fue sancionado por supuestos insultos racistas contra un rival y no podrá jugar la final del certamen que le entregará al ganador uno de los dos pasajes para los Playoffs en Ciudad de México.

Esta situación generó el enojo del Kun y durante una transmisión en Twitch explotó de furia por un mensaje que le impedía hablar de Riot Games, compañía que desarrolló el popular juego: "Me llegó un mensaje de que no puedo decir nada de Riot... ¿Por qué no puedo decir nada?".

"Yo les voy a decir una cosa: No me hagan calentar. Yo puedo decir lo que yo quiera, no me digan lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer. Si me quieren banear, que me baneen. Si tienen algo que decirme, que me lo digan por privado. Pueden hablar conmigo, a ustedes les digo... A la gente de Twitch... Yo puedo decir lo que yo quiera", agregó con mucha molestia.

Pero todo no quedó ahí, y continuó: "No quiero que digan más nada, que me mandan mensaje para decirme que me calle la boca. Pero no me digan lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer. Soy dueño de hacer lo que yo quiero, nadie me va a decir lo que tengo que decir".

La organización encabezada por Agüero se manifestó en contra de la penalización sobre su jugador, que llega en un momento muy particular y que no considera las mismas acciones de parte de Gamelanders Blue. KRÜ aseguró que acompañó el proceso y que el veredicto determinó que el jugador no cometió actos de racismo.