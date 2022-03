La pregunta que enojó a Chicho Serna en vivo con ESPN: "¿Por qué mejor no nos preguntan por qué...?"

Mauricio Serna junto a Hugo Benjamín Ibarra, ambos ídolos de Boca Juniors, son los encargados de capitanear al equipo de Reserva. El Xeneize venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en City Bell y, luego del triunfo, el colombiano dialogó en vivo con el programa F12 de ESPN. Y una pregunta puntual sobre la ausencia de Valentín Barco del equipo por segundo partido consecutivo despertó la molestia del exmediocampista central, que no dudó en responder a su manera.

“Tenemos 25 ó 30 jugadores y elegimos, no pasa nada. ¿Por qué no nos preguntamos por qué está jugando Nahuel Genez? La pregunta no es por qué no está jugando Valentín. ¿Es un buen jugador? Sí, pero hoy está jugando otro 3 que hace grandes partidos, ha mostrado gran nivel, tiene personalidad y lo está haciendo bien. Esto es parejo para todos", manifestó sobre la ausencia en el campo de juego del Colo Barco.

El jugador de la Selección argentina Sub 20 fue expulsado ante Rosario Central, tres fechas atrás: “Sólo disposición técnica, si así lo quieren llamar, del Negro (Ibarra) y yo. Valentín tiene que saber que tiene que entrenarse con todo como siempre, es un jugador de Selección, que tiene un presente y un futuro brillante, pero hay que competir y en la competencia a veces le toca a uno y a veces a otro. Esa es la labor nuestra, hemos elegido que juegue Nahuel estos dos últimos partidos y lo ha hecho de buena manera”.

Siguiendo la línea de los juveniles y las polémicas que abrazaron al club dos semanas atrás, se refirió al presente de Agustín Almendra: “Agustín está entrenando, está entrenando muy bien. Hoy le tocó ir a entrenar a Ezeiza. Mañana se suma con nosotros, está trabajando a la par de todos. El tiempo lo dirá. Hoy estamos acá, vamos a ver mañana en Ezeiza qué definimos”.