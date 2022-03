Qué decisión tomó Pochettino para su futuro tras la insólita eliminación del PSG ante Real Madrid

Desde su designación como entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino está en el ojo de la tormenta. Sin un pasado ganador ni un paso por el banco de un grande del fútbol europeo, mucho se especuló sobre la capacidad del argentino para lidiar con las expectativas que conlleva ser el director técnico del equipo parisino, que está casi obligado a ganar todo lo que juega año tras año. A esto, se le sumó la presión de la llegada de Lionel Messi y otros grandes refuerzos a principios de temporada y las constantes críticas que le cayeron al santafesino por el mal juego del equipo. Todo esto conformó una bomba que detonó ayer con la eliminación en Champions League a manos del Real Madrid en un nuevo fracaso del club francés.

Se suponía que que este sería el año en el que finalmente el PSG ganaría la Champions. Con Kylian Mbappé en modo estrella mundial y la compañía de Messi, Neymar y tantas otras figuras, parecía que la única responsabilidad que tenía Pochettino era ponerlos a jugar y ellos harían el resto. Lo cierto es que esto no funcionó y otra vez el equipo parisino se chocó con una pared llamada realidad. Ante el duro golpe que supone una eliminación prematura en Europa y los constantes problemas internos entre los jugadores y la repartición de la culpa de otra debacle más, aseguran que el exentrenador del Tottenham está firme en su puesto y no quiere dar un paso al costado.

uD83DuDEA8Después de la durísima derrota ante el Real Madrid, Mauricio Pochettino no piensa renunciar como entrenador del PSG, según me han comentado varios allegados. — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 10, 2022

Así lo afirmó César Luis Merlo, periodista de TyC Sports: “Pochettino no piensa en renunciar como entrenador del PSG, según me han contado varios allegados”, anunció en su cuenta de Twitter. El santafesino llegó en enero de 2021 y no pudo cumplir con la obsesión que tiene el Paris Saint-Germain con la Champions League.

A pesar de que Pochettino no quiere irse del club, habrá que esperar por la determinación que tome Nasser Al-Khelaifi, jeque qatarí dueño del PSG, y Leonardo, director deportivo, que luego de la derrota se refirió a la continuidad del entrenador: “Está en nuestro proyecto, ha ido logrando objetivos. No es día para pensar en esto. Es un golpe muy duro, pero saldremos adelante”, aseguró el brasileño, que decidió no entrar en ese juego. ¿Están contadas las horas de Poch en París?