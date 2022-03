Máximo Carrizo, el joven de raíces argentinas que hizo historia en la MLS

New York City FC anunció la contratación del mediocampista Máximo Carrizo, de 14 años, quien se convirtió en el jugador más joven fichado por un club en la historia de la MLS. El futbolista, de padres argentinos, celebró su cumpleaños el mismo día que firmó el contrato que tendrá vigencia hasta la campaña 2027 con opción a la de 2028.

Carrizo, que nació en Manhattan, rompió la marca de Axel Kei (14 años y 15 días), delantero del Real Salt Lake. "Estamos extremadamente felices de conceder a Máximo su primer contrato profesional; éste es un momento histórico tanto para el club como para la MLS", dijo el director deportivo del club, David Lee.

Máximo se integró en 2018 en la academia de desarrollo del NYCFC como jugador de menos de 12 años y fue invitado a participar en el campo de entrenamiento del primer equipo durante la precampaña. Participó el año pasado en los playoffs del torneo Sub-15 MLS Next y fue convocado a la selección masculina estadounidense a principios de año.

"Ya me siento parte de este club y realmente creo que es el lugar perfecto para continuar mi desarrollo y crecer dentro y fuera de la cancha. Es inspirador ver cómo los canteranos obtienen la oportunidad de jugar para el primer equipo. Sé que esto tomará un tiempo, pero estoy dispuesto a aprender del gran grupo de jugadores y entrenadores que tenemos en este club", aseguró.

Además, expresó que desde el momento que llegó contó el apoyo de experimentados futbolistas y destacó a un argentino: "Maxi Morález (ex Racing) y Alfredo Morales me ayudaron mucho. Ambos juegan cerca de mi posición y me dieron muchos consejos que me ayudarán en el futuro".