La increíble reacción de una tenista ucraniana contra rivales rusas y bielorrusas

La tenista ucraniana Elina Svitolina anunció que no jugará contra rusas y bielorrusas, a menos que los órganos rectores de la Federación Internacional (ITF) o la WTA las hagan competir como deportistas neutrales. La número 15 del mundo, quien se comprometió a donar todo el dinero de su premio a fines humanitarios y militares de Ucrania, rehusó enfrentarse a Anastasia Potapova en la primera ronda del torneo de Monterrey (México).

En una publicación en Twitter que reprodujo DPA, Svitolina expresó que no disputaría ese partido ni ningún otro ante jugadoras de Rusia o Bielorrusia, a menos que la ATP, la WTA y la ITF sigan la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) y eliminen cualquier referencia a sus identidades nacionales.

"Creo que la situación actual requiere una posición clara de nuestras organizaciones: ATP, WTA e ITF. Y como tales, nosotros, los jugadores ucranianos solicitamos a ATP, WTA e ITF que sigan las recomendaciones del COI para aceptar a los rusos o bielorrusos solo como deportistas neutrales, sin exhibir ningún símbolo, color, bandera o himno nacional", afirmó.

"En consecuencia, quiero anunciar que no jugaré este martes en Monterrey ni ningún otro partido contra tenistas rusas o bielorrusas hasta que nuestras organizaciones tomen esta necesaria decisión", manifestó Svitolina, quien matizó que no culpaba a los atletas rusos por la agresión rusa ordenada por el presidente Vladímir Putin el pasado 24 de febrero pasado. "Ellos no son responsables de invadir nuestra patria", dijo, al agradecer a los atletas rusos y bielorrusos "que se opusieron valientemente a la guerra".