El impactante adelanto de Drive to Survive que enciende la Fórmula 1

El próximo 11 de marzo se estrenará la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix sobre la Fórmula 1, "Driver To Survive", entrega que promete ser una de las más apasionantes, producto de lo que se vivió en la pista durante todo el 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El único punto negativo es que, antes de saber que finalmente se alzaría con el título, Verstappen anunció públicamente que no iba a participar de esta temporada ya que consideró que los directores dramatizaron mucho las escenas y las transformaron para su conveniencia. "Entiendo que debe hacerse para aumentar la popularidad en Estados Unidos. Pero desde mi lado como conductor, no me gusta ser parte de eso. Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen", expresó sin vueltas.

Y agregó: "Así que decidí no ser parte de eso y no concedí más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar. No soy una persona de espectáculos dramáticos, solo quiero los hechos y que ocurran cosas reales". En las últimas horas, la popular plataforma publicó el tráiler de la serie y encendió a los fanáticos por sus impactantes imágenes.

El vídeo, que dura poco más de un minuto, evita mostrar qué temas se tratarán a lo largo de la temporada, pero aporta grandes imágenes de la misma, como el accidente entre Lewis y Max en Silverstone o el accidente de Nicholas Latifi en las últimas vueltas de Abu Dhabi, crucial para que el holandés ganara el título.

El éxito de las tres primeras temporadas de Drive to Survive contribuyó a elevar el perfil global de la F1 y a atraer a la audiencia de todo el mundo, gozando de especial éxito en Estados Unidos. La tercera temporada convirtió a la serie en la más vista de Netflix tras su lanzamiento y logró la rara hazaña de superar a la primera en términos de audiencia.