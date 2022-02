Facundo Campazzo, ante otro duelo clave pensando en su futuro en la NBA

Denver Nuggets (29-24), donde el base argentino Facundo Campazzo juega muy poco, será local esta noche ante New York Knicks (24-30), en uno de los encuentros por la fase regular de la NBA.



El cotejo se jugará desde las 23 de Argentina en el Ball Center, con Minnesota ubicado en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste, fuera de la clasificación directa a los play-offs, mientras que los Knicks están llevando a cabo una mala campaña en el 12do. puesto del Este y anoche perdieron ante Utah Jazz de visita por 113-104.



La realidad de Campazzo es opaca en la NBA en esta segunda temporada, el entrenador Michael Malone no lo puso en el rectángulo de juego ante Utah Jazz y New Orleans Pelicans, ambas derrotas, pese a que estuvo en el banco de suplentes y el domingo pasado solo jugó ante Brooklyn Nets dos minutos y cinco segundos.

Campazzo en su mejor momento en la liga sobresalió por su tarea defensiva, pero nunca puso mejorar su tiro externo y ello conspira con sus chances en el equipo y sus apariciones hoy son escasas y con minutos irrelevantes.



Partidos de anoche: Charlotte Hornets 101-Toronto Raptors 116, Washington Wizards 100-Miami Heat 121, Chicago Bulls 124-Phoenix Suns 127, Oklahoma City Thunder 98-Golden State Warriors 110.



Hoy también jugarán: Phildelphia Sixers-Phoenix Suns, Atlanta Hawks-Indiana Pacers, Brooklyn Nets-Boston Celtics, Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans.Houston Rockets, Dallas Mavericks-Detroit Pistons, Los Angeles Lakers-Milwaukee Buck, Portland Trail Balzers-Orlando Magic y Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves.