La dura revelación de Federico Delbonis sobre el retiro de Juan Martín Del Potro

Juan Martín del Potro anunció que jugará el Argentina Open, en el que debutará el martes, y dejará la actividad profesional producto de las numerosas lesiones, y operaciones, que lo han tenido a mal traer los últimos años. El tandilense lo anunció este sábado en la conferencia de prensa previa al inicio del certamen.

Federico Delbonis, su rival este martes en el debut, manifestó el difícil momento que atraviesa la Torre de Tandil: "Lo que vive Del Potro no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No esperaba su mensaje, no quiero que sea su último partido, me gustaría que haya Juan Martín para rato".

"Jugar con Juan Martín será especial, aunque hubiera venido igualmente al partido a verlo ante otro rival, pero ahora el rol será diferente. Espero que el público juegue un papel importante para que realmente sea una fiesta y que pueda disfrutarlo plenamente", añadió el actual número 41 del mundo en el Ranking Mundial de la ATP.

Sobre la inactividad que atraviesa Delpo (956 días alejado de las canchas), se sinceró: "Sé que no voy a encontrar la mejor versión de Juan Martín, pero esa llama que él viene alimentando va a hacer que posiblemente haga cosas que no tenía pensado que le saldrán en el último tiempo. Capaz que con todo el entorno, la euforia y las ganas se va a liberar de muchas cosas".

Del Potro, relegado al puesto 757 de la ATP debido a una inactividad prolongada motivada por una seria lesión en la rótula derecha que requirió cuatro cirugías, reaparecerá luego de 965 días ante Delbonis, al que superó la única vez que estuvieron frente a frente, en la edición de Indian Wells 2017 por 7-6 (7-5 en tie break) y 6-3 en un cruce de la segunda ronda.