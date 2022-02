Por qué se retira Del Potro: las dos señales del día a día que lo llevaron a tomar la decisión

-Esta semana estuve con el Negro (Marcelo) Gómez y Seba Gutiérrez, que te estuvieron ayudando mucho. El Negro me dijo que él siempre te vio al 100%, incluso con lo de la muñeca, pero que vos sos tan exigente que si vos no te sentís al 100% no podés volver. ¿Hay algún día que no convivas con el dolor? ¿Qué ves para adelante?

Antes de responder la pregunta que la periodista le hizo citando a sus dos entrenadores, Juan Martín del Potro se secó una lágrima más de su ojo izquierdo y tomó con sus dos manos el micrófono en la conferencia de prensa más dura de su vida. Fue entonces que decidió contar dos señales del día a día que lo llevaron a tomar la decisión. Dos situaciones que vivió y que le hicieron pensar que antes que tenista profesional quería volver a tener la calidad de vida de una persona de 33 años.

"Hace dos años y medio que duermo con dolor, que me empezaron a pasar cosas increíbles", dijo sin titubear. Dos años y medio durmiendo cada noche con dolor para un tenista profesional es demasiado. Y acto seguido, agregó: "Yo a Tandil manejaba tres horas y media de auto y ahora tengo que parar a estirar las piernas".

"Son cosas que cuando las hablo con mis amigos no me gusta tener que vivirlas... Pero bueno, es lo que me toca. Y creo que ya mi lucha pasa por una cuestión de salud: de ganar calidad de vida y después sí pensar qué me va a hacer feliz el día de mañana", explicó Del Potro. Y cerró: "Hoy sobre la mesa, si soy honesto, tengo que dar este mensaje. No puedo decir que voy por la vuelta que acostumbro hacer, o por los milagros, o por un ránking, o por volver a ser el de siempre, porque no es la realidad. Mi realidad es ésta y se las comuniqué. Y bueno, si algún día logro revertir un poco esto, el tenis es mi vida y mi pasión y yo sé la capacidad que tengo con el tenis, pero también las limitaciones con el físico".