¿Como en Madrid? El error garrafal de Esteban Andrada en el Mundial de Clubes que los hinchas comparan con el del gol de Quintero

Por los cuartos de final del Mundial de Clubes, Rayados de Monterrey perdió su partido ante Al Ahly del fútbol egipcio por 1-0 y deberá jugar por el quinto puesto de un certamen que lo veía como uno de los firmes candidatos a jugar la final por el título. A los 53 minutos Mohamed Hany aprovechó un error de Esteban Andrada y marcó el gol del triunfo.

Cuando el reloj marcaba ocho minutos del complemento un centro desde la izquierda fue, mal, rechazado por el arquero ex Boca Juniors que dejó viva la pelota al borde del área grande. El egipcio Hany no dudó y con un certero remate mandó a la pelota al fondo de la red para decretar el pase de su equipo a las semifinales del certamen.

Inmediatamente las redes sociales estallaron con el error del mendocino y encontraron su parecido con el histórico gol que le hizo Juan Fernando Quintero en la final de la Copa Libertadores 2018 definida en el estadio Santiago Bernabeu. En aquella ocasión Gonzalo Martínez envió un centro desde la izquierda, el despeje de Andrada fue un poco más largo y, aunque la jugada tuvo tres pases más, el final fue el mismo.

El equipo dirigido por el mexicano contó la presencia de los argentinos Esteban Andrada, Matías Kranevitter (ex River), Maximiliano Meza (ex Independiente) y Rogelio Funes Mori (ex River).