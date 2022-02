Chelsea viene decidido a llevarse a una figura del Barcelona y crece la preocupación de Xavi

Barcelona debe acelerar la carpeta de renovaciones en las próximas semanas una vez acabado el mercado invernal de contrataciones. El club blaugrana va a retomar las negociaciones prioritarias con Araújo y Gavi en los próximos días y habrá más calma con Sergi Roberto, por quien se hará el esfuerzo mínimo para su continuidad.

Preocupa especialmente en el Barça la situación de Araújo, quien ha sido tentado por varios clubs de la Premier League y, especialmente, el Chelsea. El club londinense habría ya realizado un acercamiento para firmarle este verano con una potente oferta para que se convierta en el sustituto de Rudiger en el caso de que el central alemán no renueve.

Araujo comenzó a hablar de su renovación a finales de verano, pero el club decidió congelar las negociaciones dando prioridad al blindaje de Pedri y Ansu Fati por encima del central. En este mes de enero se volvió a reabrir el tema con una reunión en el que el Barça lanzó ya su primera propuesta de mejora y ampliación de contrato. El club blaugrana quiere atarle por cinco temporadas, pero el salario que le ofrecen ronda los tres millones de euros, una cifra muy por debajo de lo que el Barça ha pactado con Pedri y Ansu.

El entorno de Araujo no acepta la proposición, ya que también dista mucho de lo que van a cobrar los nuevos fichajes blaugrana. El central uruguayo es, hoy por hoy, un pilar fundamental en la defensa y en el equipo y quiere quedarse pero entiende que así no se le está valorando. Es evidente que Araujo no quiere llegar a las cifras de los futbolistas más veteranos a pesar de que él es mucho más determinante, pero sí igualarse con las últimas renovaciones, algo que considera justo.

En los últimos meses, Araujo ha recibido el acercamiento de Manchester United, Liverpool y Chelsea. Los tres clubes están al acecho ya que acaba en el 2023 y, si no renovase, el Barça estaría prácticamente obligado a venderle durante el próximo mercado de verano. La idea de Araújo y prioridad absoluta es seguir en el Barça porque está muy agradecido al club blaugrana y se siente identificado, pero todo va a tener un límite. El Chelsea ya le ha hecho saber que estaría dispuesto a más que doblar lo que le está ofreciendo ahora el Barça y pagaría traspaso por él. Los técnicos del club londinense tienen claro que Araujo sería el sustituto ideal de un Rudiger que ha rechazado varias propuestas de renovación para irse libre este junio. Al Barça le toca mover ficha rápido si desea conseguir la continuidad de uno de sus actuales baluartes.