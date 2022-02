Atención: Dybala dejaría Juventus para sumarse a un club de la Premier League

Paulo Dybala, quien a mitad de año finaliza su contrato con la Juventus de Italia, está en los planes del Liverpool de la Premier League, según lo anunció hoy la prensa británica.



En ese contexto, el periódico británico Daily Mirror publicó que Liverpool está interesado en Dybala ya que al parecer llegaría libre en el verano europeo debido a que las negociaciones para renovar su vínculo con Juventus "están estancadas y de no llegar a un acuerdo podría producirse una ruptura de la relación entre ambas partes".



No obstante, no solo estaría el Liverpool tras los pasos del jugador del seleccionado argentino ya que Manchester United, Chelsea y Arsenal también están interesados en el cordobés.

La posibilidad de que Dybala llegue al Liverpool también tiene contras entre los seguidores del equipo que dirige el alemán Jurgen Klopp a causa del alto salario que pretendería el exjugador de Instituto de Córdoba y porque además en el plantel hay muchos delanteros más allá de la posibilidad de que emigre el egipcio Momahhed Salah, quien también puede quedar libre si no llega a un arreglo con el club.



En ese sentido, The Mirror aseguró: "La nómina del Liverpool ya incluye como delanteros a Sadio Mané, Roberto Firmino, Diego Jota, Takumi Minamino, Divock Origi y el recién llegado colombiano Luis Díaz. Si se suma Dybala, Klopp podría correr el riesgo de dividir el vestuario y hacer que los jóvenes como Kaide Gordon y Harvey Elliott, deseen irse".



El periódico The Mirror destacó que Dybala "ya no es el jugador que llegó a la Juventus" ya que en los primeros tres años marcó 68 goles y en los últimos cuatro 43.