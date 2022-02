Robert Lewandowski cruzó a Messi y minimizó su séptimo Balón de Oro: "El premio The Best es..."

Robert Lewandowski habló nuevamente de Lionel Messi y minimizó la obtención de su séptimo Balón de Oro. Desde el momento que el astro argentino se quedó con el galardón, el delantero del Bayern Múnich mostró su malestar con frases inesperadas sobre el actual futbolista del PSG. Primero aceptó a medias el pedido de Leo sobre el merecido Balón que no pudo recibir por la pandemia y ahora puso por encima el Premio The Best ya que los votos provienen de futbolistas.

"He estado pensando últimamente en los premios The Best y Balón de Oro. He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. Profesionales y prensa votan en el de la FIFA", explicó el polaco en diálogo con la revista polaca Pilka Nozna.

Y reflexionó: "Los capitanes y seleccionadores pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión. Tal vez en el ranking de prestigio el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece, porque sé lo duro que trabajé para conseguirlo".

Luego, al ser consultado sobre la razón por la cual Messi no lo incluyó en la votación, fue contundente: "Yo sí le voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí".

Durante la entrevista, sin embargo, defendió el flojo presente de Leo en Francia y lo comparó con Cristiano: "Cambiar de club fue sin duda una experiencia mucho más abrumadora. Nunca ha jugado en un país que no sea España, nunca ha hablado otro idioma. Se encontró con una barrera de comunicación. La edad a la que cambias no es importante, las diferentes circunstancias son decisivas".

"Cristiano es tres años y medio mayor que yo y todavía marca mucho. Pero cambió el club, cambió las tácticas, su equipo no siempre tiene éxito. Cuando su equipo recupere el equilibrio, podrá volver a marcar goles. Messi es un tipo diferente de jugador. A la edad de Cristiano le será más difícil mantenerse en su nivel goleador", cerró.