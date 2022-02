¡Lo que faltaba! Villa y el increíble dato sobre la grabación de la nota del escándalo

Sebastián Villa volvió a estar en el centro de una nueva polémica. El delantero colombiano se animó a un reto viral, pero sus dichos no cayeron del todo bien en el mundo Boca. Ante esto, tuvo que salir a aclarar que cuando habló de falta de actitud en la final de Madrid fue una autocrítica personal y que jamás le faltó el respeto al club.

Sin embargo, horas después de que la bomba explotara, apareció un desconocido dato que podría tirar mucha más leña al fuego. Según Daniel Fava, periodista de La Red y TyC Sports, la charla con el youtuber Ezzequiel tuvo que hacerse dos veces ya que en la primera sus frases fueron todavía más duras.

"Si les pareció grave la entrevista que se subió a las redes, si se filtra la primera nota que le hizo ese chico (por Ezzequiel), es un escandalo nacional. La tuvo que hacer dos veces porque en la primera, la de cosas que dijo este Villa, que no piensa nada y no filtra todo lo que le vine a la cabeza, es un escándalo", expresó el cronista ante la sorpresa de todos.

El colombiano, luego de viralizarse el video, habló pero la polémica no se detuvo: "Era personal. La verdad que se malinterpretaron las cosas. Era algo personal para mí y lo respondí así. No era para mis compañeros, ni para mis ex-compañeros, es algo mío. Algo personal, ellos no tienen nada que ver en eso. Siempre fui un tipo muy respetuoso, no era contra mis compañeros".