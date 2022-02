El nuevo elogio de Guardiola a Gallardo que les infla el pecho a los hinchas de River

Pep Guardiola habló este viernes sobre el pase de Julián Álvarez al Manchester City y, de paso, volvió a elogiar a Marcelo Gallardo. El entrenador español no es la primera vez que le tira flores al Muñeco y en esta oportunidad destacó el trabajo que hizo con el juvenil para encontrar su mejor versión en River.

"Julián Álvarez se desarrolló increíblemente bien con Marcelo Gallardo. Estoy muy contento de tener a este talentoso jugador para los próximos años", expresó el ex Barcelona en rueda de prensa.

En octubre de 2019 ya lo había elogiado y lo ubico entre "los mejores entrenadores del mundo". En aquella oportunidad agregó: "Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble. A nivel de resultados, de darle consistencia, y otro año, y otro año, se van jugadores pero sigue estando. Hay cosas que no me explico. Estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año y él no está nunca, no entiendo como no está nominado. Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito".

También lo felicitó cuando se consagró campeón en la pasada Liga Profesional: "Sé que River ganó la Liga Argentina, así que felicitaciones para River Plate y Marcelo Gallardo por otro título". En resumen, cada vez que puede, Guardiola resalta lo hecho por un entrenador que tarde o temprano seguramente tenga destino europeo.

Manchester City atraviesa una gran temporada. Lidera la Premier League (le sacó 9 puntos al Liverpool) y está en los octavos de final de la Champions League (enfrentarán al Sporting Lisboa de Portugal). Los Ciudadanos, la pasada temporada, se quedaron con la liga local y fueron subcampeones del máximo certamen continental, al caer ante Chelsea en la final.