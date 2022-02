El Coco Basile se metió en la discusión por las actitudes del Dibu Martínez y le dio un particular consejo

Después de la crítica viral de Nacho González al Dibu Martínez, el Coco Basile irrumpió en escena para también referirse al tema que causó una fuerte controversia. El ex arquero de Racing había dicho que "se lo estaba comiendo el personaje" y que lo que construyó en la Selección argentina fue sin tener actitudes soberbias.

Ante esto, el ex entrenador nacional recogió el guante, se puso en la misma línea de Nacho y le envió un particular consejo: "Yo le hubiese dicho que se calme un poco, me imagino que Scaloni algo le ha dicho porque no es ningún boludo y tiene muchos años de vestuario".

"Sabe que los contrarios te están esperando y algún día cuando se tomen revancha y le salga algo mal al Dibu, le pueden cobrar el doble y no lo va a sentir bien", dijo el Coco en Radio Cooperativa. Y agregó: "Es muy probable que los rivales le empiecen a tomar bronca… como arquero no lo podemos discutir, juega siempre bien. No tenés que cargar a nadie, menos siendo superior".

También resaltó el presente de la selección albiceleste y se sorprendió por "el miedo" que tuvo Colombia en Córdoba: "A la Selección la vi como siempre, superior al rival. Colombia me defraudó, pobre Pacho Maturana lo que debe pensar con este nuevo técnico. No se puede creer cómo paró el equipo. Jugaba con miedo, terror y en campo de ellos. Justo la contra mía y de Pacho".