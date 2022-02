Con este golazo, Bilbao dio el gran golpe y eliminó al Real Madrid

Alex Berenguer metió al Athletic Club en semifinales de la Copa del Rey al batir a Thibaut Courtois con un disparo cruzado desde la frontal en el minuto 89 de un choque ante el Real Madrid que parecía dirigirse a la prórroga.



La jugada nació en un robo de Mikel Vesga, que sirvió al navarro justo después de que el Athletic pasase sus peores momentos en el encuentro, cuando el Madrid dio un paso adelante tras aguantar todo el encuentro el dominio bilbaíno.





Con esta victoria el conjunto vasco encadena dos victorias seguidas a partido único en San Mamés ante el FC Barcelona (3-2), en octavos, y el Real Madrid y estará en el sorteo de semifinales que se llevará a cabo mañana.



Mientras que Marcelino se la jugó de inicio con el joven Nico Williams en el once, Ancelotti optó por colocar a Marco Asensio en la posición del lesionado Benzema. Y arrancó con hasta tres de los brasileños que han jugado estos días con su selección.



Quizás por ello al Madrid le costó horrores enlazar algo de fútbol. La presión del Athletic era muy eficaz y se jugó casi toda la primera parte en campo blanco.



Aunque los de Marcelino, ya con el dominio del juego, echó en falta a Unai Vencedor y Oihan Sancet, los dos futbolistas que ayudan a Muniain en la generación de juego.



Aún así, el Athletic, liderado por Dani García, llegó en varias ocasiones con peligro a la meta de Courtois. En la primera el meta belga tuvo que tirar de sus mejores recursos para despejar un buen disparo de Dani desde la frontal.



Y luego vio como sus defensas, Alaba, Militao y Lucas, se multiplicaban para bloquear remates del propio Dani y los Williams. Un disparo de Muniain al lateral de la red de Muniain y un cabezazo de Íñigo en el último de los seis saques de esquina que botaron los locales completaron las acciones de peligro rojiblancas antes del descanso.



El Madrid apenas si se acercó en una primera jugada en la Vinícius se equivocó dejando pasar hacia un compañero cuando estaba en una inmejorable ocasión para rematar a puerta; y en un disparo de Rodrygo inocente a las manos de Agirrezabala.



Llegando al descanso se lesionó Nico Williams, tras una carrera desde campo propio que acabó en fuera de juego tras un pase posterior de Raúl y con el joven rojiblanco tendido en el suelo y echándose la mano a la parte posterior del muslo derecho.



A vuelta de vestuarios, dos ocasiones más del Athletic. Un cabezazo de Íñigo al unísono con el despeje de puños de Courtois en jugada a balón parado; y otro cabezazo, también en la estrategia, de Raúl García en la que el VAR chequeó una posible mano que al final no hubo. También un centro de Muniain a Williams en la que se anticipó Militao.



Respondió el Madrid con tres transiciones de las que no hizo en la primera mitad, de Lucas, Vinicius y Modric, todas abortadas por Yeray.



El Athletic empezó a pagar el esfuerzo de atacar continuamente y el Madrid comenzó a ver la posibilidad de adelantarse. En esa tesitura, Casemiro gozó de una ocasión, a pase de Asensio, que estrelló sobre un Agirrezabala ya en el suelo.



No marcaron los blancos en la que tuvieron y sí lo hizo el Athletic en la jugada que se le presentó cuando nadie esperaba. Sobre la hora y en una jugada de Berenguer con regate y disparo desde la frontal del navarro como hacia el año pasado y este año no lograba repetir.



Tuvo una buena Isco para empatar en el descuento, en el 94, pero disparó demasiado cruzado y además le señalaron fuera de juego.