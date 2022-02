Con 34 años, Djokovic respondió la pregunta que sus fans no quieren saber: ¿hasta qué edad piensa jugar?

El hasta hace una semana número 1 del mundo, Novak Djokovic habló de varios temas y abordó el tema de la edad y de su retiro algún día.

"Mi objetivo es seguir jugando al tenis. Quiero jugar mientras las circunstancias en mi vida me lo permitan, mientras la gente a mi alrededor me apoye. Me importa ganar cada partido, como a cualquier otro jugador, sin importar la edad. Espero poder estar compitiendo muy pronto. Si me dan la oportunidad, trataré de exprimirla al máximo".

Además, el serbio de 34 años se refirió a su edad y si ese es un factor que el preocupe: "No me fijo en la edad como un factor que limite mi carrera. Todavía me siento genial en lo que a mi cuerpo se refiere, en cómo se recupera y cómo se mantiene. Me trata bien, por así decirlo".

"Cuanto más partidos juego, más cómodo me siento. Necesito ritmo de partidos. No he tenido muchos encuentros en los últimos meses. Veremos qué pasa. Cuando tenga la oportunidad de poder jugar, lo haré. Espero que sea pronto, concluyó el ganador de 20 Grand Slam.