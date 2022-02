¿Pueden eliminar a Rusia del Repechaje del Mundial de Qatar por la invasión a Ucrania?

El mundo del deporte fue sacudido por la invasión de tropas rusas en territorio ucraniano. Mientras que la Fórmula 1 canceló su Gran Premio de Rusia y evalúa cortar todo tipo de vínculo con el gobierno ruso, el fútbol sigue estudiando las posibles consecuencias de este conflicto bélico y uno de los puntos más importantes es el Mundial de Qatar 2022. El pasado jueves, las federaciones de Polonia, Suecia y República Checa pidieron a la FIFA cambiar de sede sus partidos de repechaje para la Copa del Mundo, pero esta mañana los polacos hicieron otro pedido aún más fuerte.

La Selección polaca debería visitar Rusia el 24 de marzo para disputar una de las semifinales de la llave A del repechaje de la UEFA. En la mañana del sábado, el presidente de la federación de Polonia comunicó la tajante decisión que tomaron con respecto a ese partido definitorio de cara a Qatar: “Basta de hablar, es hora de actuar. Debido a la escalada de agresión de la Federación Rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y República Checa para presentar una posición común a la FIFA”, expresó en su cuenta de Twitter.

El tweet del presidente de la federación de Polonia, Cezary Kulesza.

Tanto en el fútbol como en la política, Polonia tiene una estrecha relación con Ucrania: en estos últimos días, el gobierno polaco ha recibido más de 30 mil refugiados ucranianos. Salvando las distancias del caso, en el ámbito futbolístico ambos países se reunieron para organizar la Eurocopa 2012. Ante este fuerte comunicado del presidente de la federación, Robert Lewandowski, figura y capitán del seleccionado polaco, respaldó la decisión: “¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos fingir que no está pasando nada”.

Lewandowski, estrella de Polonia, está de acuerdo con la decisión tomada por la federación.

Esta decisión de Polonia pone en serios aprietos a FIFA, que no tiene reglamentación para sancionar a Rusia ni antecedentes que lo favorezcan: Argentina e Inglaterra participaron del Mundial de España 1982 mientras que sus soldados se enfrentaban en las Islas Malvinas. Por otra parte, ningún conflicto bélico ha frenado a la Copa del Mundo, con la excepción de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1950, los Mundiales se han disputado sin importar invasiones, crisis, enfrentamientos o guerras de ningún tipo.

De esta manera, Gianni Infantino, presidente del ente máximo del fútbol mundial, tiene pocas herramientas para justificar lo que piden los polacos: un cambio de sede en primera instancia o, en las últimas consecuencias, una descalificación de la Selección rusa del Mundial de Qatar 2022. A pesar de esto, la decisión de no sancionar a Rusia mientras otras competiciones como la Fórmula 1 sí lo hicieron sería un gran golpe para la imagen de la FIFA, que incluso tuvo relaciones estrechas con Vladimir Putin en el pasado.