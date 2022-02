Mauro Giallombardo estremece al Turismo Carretera con una desafiante frase

El 13 de agosto del 2017, Mauro Giallombardo volvió a nacer. Ese día, mientras se dirigía a Villa La Angostura en su auto, sufrió un grave accidente que dejó muchas secuelas en su cuerpo. Sufrió un grave traumatismo encéfalo craneano, pasó casi 1 mes en coma, y luego de una milagrosa recuperación insiste con volver a correr en el Turismo Carretera.

Su principal problema motriz lo tiene en la parte derecha de su cuerpo, pero eso no le ha impedido subirse a un karting y también manejar el Ford acompañado por el Pato Silva. Hoy tiene su propio equipo en la Máxima y habló en un extensa entrevista realizada por el sitio Solo TC, donde realizó lanzo una desafiante advertencia.

"Me propuse que si vuelvo es para ser campeón de todas las categorías de la ACTC. Y para alcanzar eso solo me quedan el título de TC Pista Mouras y el de TC Pick Up, que antes no estaban. Esa es mi motivación para volver a correr y en cuanto pueda organizarme voy a hacerlo", reveló y llenó de ilusión a los fanáticos de la marca del óvalo.

Y continuó: "Me subo al simulador y digo: de los pilotos que corren ninguno me puede bajar el tiempo. Entonces pienso que tan mal no debo estar. De la parte mental estoy perfecto, de la parte cognitiva no estoy perfecto, pero creo que estoy igual a antes. De la cabeza estoy bien, tengo buena velocidad de reacción. Todos los parámetros me dan por encima de la media…".

"Salvando las distancias, tengo que adaptar mi auto como el del Gato Nimo. Es por eso que tengo que importar elementos de Francia para poder armarlo, entre ellos una caja con levas al volante como uso en el simulador", explicó Mauro, que disputó su última carrera de TC el 6 de agosto de 2017, en los 1000K de Buenos Aires. ¿Volverá?