Turismo Carretera: la inesperada desvinculación que lamentan los fanáticos de Ford

Pasó una semana de la apertura del calendario en Viedma y ya se produjo la primera desvinculación en el Turismo Carretera. Nicolás Trosset, mediante un comunicado en las redes sociales, confirmó su alejamiento del equipo de Mauro Giallombardo y explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

"Hoy nos toca anunciar mi desvinculación de la Escudería G129. Motivos presupuestarios, deportivos y comerciales han motivado esta decisión de común acuerdo entre cada una de las partes. Entendemos que es momento de tomar caminos separados pero que en el futuro estos podrán volver a cruzarse", escribió el de Arrecifes.

Y agregó: "Sin más, me toca agradecer al enorme grupo humano que me ha acompañado todo este tiempo, a Mauro y Néstor Giallombardo y contarles que en breve tendremos novedades sobre nuestra continuidad en la Máxima". Y, si bien no lo ha hecho oficial, los rumores hablan del regreso al Uranga Racing.

El sitio Solo TC, expresó que hay un acuerdo verbal para que utilice el Ford que iba a manejar Josito Di Palma en este campeonato, algo que finalmente no se pudo concretar porque no consiguieron motor para el auto. En este aspecto, Trosset tendría la cuestión resulta porque llegaría con el motor atendido por Miguel Franco, quien le aseguró exclusividad en el TC.