Vergonzoso comunicado de Chapecoense contra un futbolista sobreviviente a la tragedia del avión: “El accidente para él fue…”

El lateral derecho Alan Ruschel, actualmente sin club tras una reciente etapa en América-MG , utilizó sus redes sociales para demostrar su enfado por la postura adoptada por el Chapecoense , su ex club, en un caso judicial que involucra al atleta.

El año pasado, Ruschel demandó al equipo de Santa Catarina por BRL 3.381.105,40 , monto que se refiere al daño moral por el accidente aéreo sufrido por la delegación alviverde en 2016, además de la impugnación de seguros recibidos y fondos laborales, como salarios atrasados ??y derechos. de Imagen..

Sin embargo, en su defensa en el Tribunal de Santa Catarina, Chape afirmó que el accidente aéreo, en el que murieron 71 personas, fue "beneficioso" para el atleta, ya que "le dio notoriedad al demandante" y "aprovechó sus ganancias", ya que "su imagen ganó valor y ganó notoriedad mundial".

Además, el equipo de Chapecó aseguró que Alan Ruschel "no fue víctima de un accidente, al contrario, fue un sobreviviente, bendecido por la fuerza divina y, entre los vinculados al fútbol, ??el único que sigue desarrollando sus actividades de manera idéntica a el periodo anterior al mismo".

Finalmente, el club concluyó que "no quedó ningún trauma al principio", valorando que el lateral derecho nunca recurrió a los servicios de psicología y psiquiatría que pone a su disposición el club.

Alan Ruschel en las redes

“Estoy un poco ausente de las redes sociales, pero tenía que venir aquí a expresarme sobre un tema, que es el accidente que sufrimos con el Chapecoense en 2016. Algo que me generó mucho enojo en la última semana y me dio mucha tristeza. .

Tuve una hermosa historia de vida y logros, que nunca se borrará, pero lamentablemente el club no cumplió con sus acuerdos y tuve que cobrar de una manera no deseada, que es en la Justicia. Pero no estoy cobrando nada más que lo que es mi derecho como trabajador y ser humano.

Esta semana tuve acceso a la defensa del club, lo que me causó revuelta y me entristeció mucho. Decían que no soy víctima del accidente, que soy sobreviviente y que el accidente me hizo bien, que me trajo beneficios. Están siendo frívolos y no están preparados para manejar un tema tan importante y delicado como este.

Decir que mi vida siguió normal porque me casé... Mi vida tenía mucha necesidad de seguir, pero eso no le quita responsabilidad al Chapecoense. Dios hizo un milagro en mi vida, pero decir que mi vida ha mejorado, que sigue igual...

Mi vida nunca será la misma después de lo que pasó. Solo yo sé los traumas que llevo conmigo. Solo yo sé el esfuerzo diario que hago para seguir jugando. Solo Dios, mi familia y mis amigos más cercanos saben cuánto sufrí para volver a jugar con ocho tornillos en la espalda.

No quiero victimizarme, pero solo digo lo que tenía que hacer para volver a jugar. Ocho tornillos en la espalda, dedicación diaria a la fisioterapia para volver a hacer realidad mi sueño. Es mi esfuerzo y mi dedicación, con la ayuda de Dios.

Decían que mi vida era normal y estaba beneficiada, y eso es, cuanto menos, absurdo. A ustedes les toca saber cómo está manejando esto el Chapecoense, no solo conmigo, que soy una de las víctimas, sino con todas las familias de los que no tuvieron la suerte de seguir con vida”.