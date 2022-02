Pedro Troglio, tras la descarnada frase que alertó a todo San Lorenzo: "Sabía que era..."

Nuevo entrenador, algunos nuevos jugadores y mismos resultados: San Lorenzo no arrancó bien la Copa de la Liga Profesional y Pedro Troglio, técnico que asumió las riendas del club en enero, lo sabe como ninguno. Tras la dura derrota del lunes por la noche por 4 a 3 frente a Defensa y Justicia, con un desempeño merecedor de una derrota más abultada, el DT reconoció su responsabilidad en el mal presente del Ciclón y habló sobre una posible salida, pero lo desmintió en la conferencia de prensa de este viernes: “Yo nunca tuve pensado irme”, aclaró.

Luego de que su equipo pudo maquillar el resultado de su primera derrota como local en el torneo, Troglio había hecho una fuerte sentencia al decir que si le iba mal, daría un paso al costado. En el mediodía del viernes, el ex entrenador de Gimnasia de La Plata explicó a lo que se refería con esa frase: “Eso fue la respuesta a una pregunta, porque me empezaron a preguntar por Peruzzi y yo digo que como entrenador me hago responsable, si me quieren putear que me puteen a mí, pero no puedo condenar a un jugador por lo que hizo el semestre pasado”, explicó el entrenador de San Lorenzo, que lleva dos derrotas y un empate en tres fechas de la Copa de la Liga Profesional.

A pesar de que desmintió una rápida renuncia a su puesto de entrenador, Troglio sabe de las exigencias que conlleva dirigir a un club grande como San Lorenzo: “El único responsable soy yo, total si me va mal me tengo que ir, es así. Estoy convencido de que acepté esta posibilidad, vine, sabía que era un desafío difícil y no me lo quiero perder. San Lorenzo como grande te obliga a ganar todos los fines de semana”, aseguró.

San Lorenzo cayó por 4 a 3 frente a Defensa y Justicia y se encuentra último en la Zona A.

Previo a la reacción del Ciclón que le permitió terminar con un resultado más ajustado y tener una posibilidad de empatar el partido en los pies de Ricardo Centurión, el público que se acercó al Nuevo Gasómetro hizo saber su descontento con el equipo. Más allá del disgusto de los hinchas por ver que San Lorenzo no levanta cabeza, Troglio se siente apoyado tanto por la tribuna como por los dirigentes: “Siento totalmente el apoyo de Matías Lammens, de Mauro Cetto, del presidente y de toda la gente. Yo estoy trabajando tranquilo”.

Por último, Troglio se refirió a la salida de Marcelo Herrera a River, que no le dejó mucho tiempo en el mercado de pases para poder reforzar la zona del lateral derecho, lugar del que llegaron dos goles de Defensa y Justicia: “Es factible que nos hayamos quedado cortos, pero el mercado obligó a eso. A lo mejor la salida de Herrera (a River) fue muy dura, yo sabía que se podía ir pero uno como entrenador espera que no se vaya y menos a unos días de empezar”, reconoció el técnico de San Lorenzo, que intentará levantar cabeza ante Argentinos Juniors, previo al encuentro contra River en el Gasómetro por la fecha 6.