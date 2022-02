La descarnada frase de Troglio luego de la caída de San Lorenzo: "Si me va mal…"

El entrenador de San Lorenzo, Pedro Troglio reconoció que los "tiempos y las necesidades del club no coinciden con los que hacen falta para conformar un equipo", al analizar la derrota por 4 a 3 sufrida esta noche como local ante Defensa y Justicia.

"El hecho de estar en partido nos provoca una pena cuando nos perdimos el empate al final después de una semana difícil, porque jugamos con las dificultades de varias ausencias. Era un equipo plagado de chicos y tuvieron rebeldía de buscar, la gente estuvo bárbara, hasta con el 3 a 0", dijo Troglio en la conferencia pospartido.

"Por ejemplo Agustín Martegani tiene 21 años y jugó muy bien, y Francisco Flores parece veterano y tiene 18. Pero tratamos de no meter a todos los pibes juntos, aunque los tiempos para armar un equipo no son los de San Lorenzo, porque acá se necesita ganar ayer, hoy y mañana", apuntó.

Y continuó con una fuerte sentencia: "Por eso si me va mal, paso al costado y listo. Esto es así. Nosotros necesitamos resultados y me deja tranquilo lo que veo. Y lo de la gente fue espectacular, porque siguió alentando hasta cuando estábamos 3 a 0 abajo. El entrenador siempre es el máximo responsable. No es una cuestión de actitud, no faltó contra Gimnasia ni contra Defensa".

"El primer tiempo nos costó, en el segundo lo hicimos mejor. Tuvimos buenos y malos momentos, típico de un equipo complicado desde lo anímico. Urge ganar. Ahora vamos a una cancha difícil (Argentinos) con obligación de ganar. En el fútbol los técnicos tenemos que ganar. Repito: mis tiempos son distintos a los de un club grande. Uno busca solución a eso", cerró.