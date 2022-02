San Lorenzo y los promedios del descenso que asustan: cómo arrancaría hoy la próxima temporada

Jorge Almirón (25 partidos), Juan Antonio Pizzi (13), Diego Monarriz (10), Mariano Soso (11), Diego Dabove (22), Paolo Montero (17) y Pedro Troglio lleva tres. Siete técnicos que llegaron para enderezar el rumbo futbolístico de San Lorenzo de Almagro. Siete técnicos que no duraron más de seis meses en el cargo. En el medio, una dirigencia en retirada, varios conflictos con los mellizos Romero, interinatos estirados, incorporaciones que no fueron refuerzos y un promedio del descenso que no para de achicarse mientras la deuda económica no para de agrandarse.

Los constantes cambios en el reglamento del fútbol argentino hicieron perder de vista los Promedios. Entre eliminación de temporadas y suspensión de descensos, la costumbre de mirar la tabla en la que nadie quiere terminar abajo se fue perdiendo. Pero ahora esa época sin sufrimiento se acabó, en este año habrá dos descensos a la Primera Nacional y en 2023 serán cuatro los equipos que caerán a la segunda categoría. Y a este ritmo San Lorenzo deberá empezar a observar de reojo la tabla para la próxima temporada: en este momento estaría arrancándola a sólo 7 puntos de los puestos de descenso.

Las cuentas son claras. A fin de año descenderán los dos peores promedios: ese lugar hoy lo ocupan Barracas Central y Patronato. Sin esos dos equipos, los cuatro que hoy estarían arrancando en descenso directo son: Arsenal, Sarmiento, Atlético Tucumán y Newell's. La Lepra, con 42 puntos, sería el último de los clubes en zona roja. Por encima de ellos aparecen Godoy Cruz, Aldosivi y Central Córdoba con 47 puntos... y luego San Lorenzo con 49.

Así están hoy los Promedios para la temporada 2023, con cuatro descensos y San Lorenzo a tan solo 7 puntos de la zona roja.

Falta mucho, claro. Para ser más precisos, 11 fechas de la Copa de la Liga 2022 más 27 de la Liga Profesional 2022. O sea, 38 partidos. Pero ya hay ejemplos palpables de clubes grandes que se negaron a mirar la tabla de los Promedios con antelación y luego lo pagaron muy caro. Por eso entre los periodistas partidarios de San Lorenzo ya no es palabra prohibida hablar de los promedios del descenso y comenzaron a advertirlo en las redes.

¿Habrá un golpe de timón a tiempo para San Lorenzo?