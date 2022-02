Haas está ante una decisión histórica en la Fórmula 1

Uno de los múltiples efectos colaterales que tiene la invasión de tropas rusas en territorio ucraniano se dio en la Fórmula 1: luego de que figuras pesadas como Sebastian Vettel, Max Verstappen y Lewis Hamilton dieran su parecer sobre la situación, la Máxima decidió que el Gran Premio de Rusia no se llevará a cabo este año. Con esta decisión tomada, la categoría ahora se enfrenta con el dilema de la escudería Haas y uno de sus pilotos, el ruso Nikita Mazepin.

A pesar de ser un equipo estadounidense, el principal aliado económico de Haas proviene de Rusia: Dmitry Mazepin es un magnate ruso que tiene como propiedad Uralkali, una empresa de fertilizantes de minerales y con mucha cercanía al régimen de Vladimir Putin. La inyección de dinero que le brindó a Haas en 2020 le dio la oportunidad de colocar a su hijo, Nikita, en uno de los asientos del equipo. Ante el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la escudería, con su jefe de equipo Guenther Steiner a la cabeza, decidió remover todas las “pegatinas” con referencia al principal sponsor del equipo y también los colores rojo y azul que decoraban el monoplaza blanco del equipo, que hacían clara referencia a la bandera de la Federación Rusa.

Todo blanco: así salieron los autos de Haas a la pista esta mañana en Barcelona.

Según el propio Steiner, la decisión de remover a Uralkali y los colores de la bandera rusa de los autos y el paddock en los tests de Barcelona y de la web oficial del equipo, fue tomada en conjunto y por respeto al pueblo de Ucrania: “Después de lo que pasó ayer por la mañana era la decisión que queríamos tomar. Tenemos que resolver los asuntos legales la próxima semana. De momento estamos aquí para hacer test, queremos terminar esto y luego veremos en el futuro”, le dijo el italo-americano al medio especializado Motorsport Magazine.

Steiner es un hombre de fuerte temperamento.

Luego de perder a Rich Energy como principal sponsor del equipo en 2019, el dinero ruso de Dmitry Mazepin fue un gran salvavidas para Haas pero este vino con una consecuencia: uno de los pilotos debía ser Nikita Mazepin, un joven corredor que no contaba con los pergaminos en Fórmula 2 como para hacerse con un asiento en la Fórmula 1. Ahora, luego de que la F1 canceló la carrera de Sochi y la junta directiva decidió sacar las referencias rusas de los monoplazas, Steiner deberá tomar una drástica decisión a solo tres semanas del primer Gran Premio de la temporada: terminar todo tipo de relación con los Mazepin o continuar con el vínculo.

Hace menos de un mes, Vladimir Putin se reunió con Dmitry Mazepin.

A pesar de que perdería a la principal fuente de ingresos del equipo, Steiner cree que Haas no se resentirá tanto como se cree si rompe su vínculo con Uralkali: “Financieramente estamos bien. No tiene impacto en el equipo. Hay más formas de conseguir la financiación. No hay problema con eso”, dijo el jefe de equipo, pero hay que recordar que la escudería de Gene Haas estuvo a punto de salir de la F1 en 2019 por falta de apoyo financiero.

El dinero de su padre le facilitó a Mazepin su camino a la Fórmula 1.

Con respecto al futuro de Mazepin hijo, Steiner no quiso ser definitivo con su piloto: “Hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Hay que resolverlo, no todo depende de nosotros”, reveló, sin dejar en claro qué sucederá con el corredor ruso, que estaría frente a su segunda temporada en la Fórmula 1.

Nikita Mazepin, que fue uno de los peores pilotos del año pasado, hizo un posteo en sus redes sociales acerca de la incertidumbre que vive en estos momentos: “A mis fans y seguidores. Es un momento difícil y no tengo control sobre mucho de lo que se dice y hace. Estoy eligiendo centrarme en lo que sí puedo controlar, trabajando duro y haciendo lo mejor para Haas. Mi más profundo agradecimiento por su comprensión y apoyo”.

Tras una intensa jornada de trabajo, los mecánicos de Haas seguían atentamente las palabras de Joe Biden. (Adam Cooper)

Horas turbulentas le deparan al equipo Haas, que probablemente tenga que buscar un nuevo sponsor principal y hasta un nuevo piloto. Se ha rumoreado sobre la posibilidad de que la familia Andretti, legendario apellido en el automovilismo estadounidense, pueda adelantar sus planes de sumarse a la Fórmula 1 en 2024 con un equipo propio y compre a la escudería que tiene a Mick Schumacher como principal promesa, pero esto sólo es una versión con poca fuerza por ahora. Por otra parte, dos pilotos se perfilan para reemplazar a Mazepin en caso de que Haas decida sacarlo del equipo: Pietro Fittipaldi, el hijo de Emerson, y Antonio Giovinazzi, piloto que se quedó sin butaca tras su salida de Alfa Romeo.