Rafamel Falcao enciende el mundo River con una sorpresiva frase sobre Gallardo

Radamel Falcao mantiene la ilusión de volver a River. En mercados anteriores estuvo dando vueltas su nombre por Núñez pero finalmente todo quedó en rumores y el colombiano firmó con el Rayo Vallecano donde viene teniendo buenas actuaciones y sigue marcando goles. En las últimas horas, el delantero habló de una posible vuelta al Millonario con una frase que ilusionó a muchos.

"Con Gallardo aprendería mucho. Veremos que pasa más adelante", expresó el Tigre y agregó: Creo que están en un buen momento. Marcelo ha hecho un gran trabajo, y cuando compartía vestuario con él, se notaba el conocimiento que tenía del fútbol y la capacidad de liderazgo que tiene y lo que ha hecho ha sido impresionante, porque ha vuelto a poner a River donde se merece".

Después habló de la Selección colombiana y realizó una sincera autocrítica teniendo en cuenta que no depende de sí mismo para lograr meterse en el Repechaje o lograr la clasificación directa a Qatar.

"Somos los primeros responsables, no estamos eludiendo nada. Somos los primeros en aceptar la responsabilidad que tenemos, aunque de ahí a inventar historias me parece un juego sucio y no vale la pena", expresó sobre situaciones que se dieron luego de la pasada doble fecha de Eliminatorias.

Y cerró: "No hay necesidad de ese juego sucio y al final se hará un análisis de lo que se tenga que hacer, pero al final quedan dos partidos muy importantes y al final de la eliminatoria veremos los análisis que se haga para ver quién sigue, quién no, el nuevo proceso..., pero mientras tanto poner foco sobre jugadores con historia me parece demasiado bajo y sucio".