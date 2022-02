La tajante frase de Djokovic luego de ser eliminado en Dubai: "Desgraciadamente..."

Por los cuartos de final del torneo de Dubai, Novak Djokovic fue derrotado ante el checo Jiri Vesely, por 6-4 y 7-6(4). De esta manera el serbio se retiró del certamen y, como si fuera poco, desde el lunes dejará de ser el número 1 del ranking mundial de la ATP. Su lugar, luego de 86 semanas seguidas, lo ocupará el ruso Daniil Medvedev.

"Viví un ambiente magnífico, quiero agradecer a la gente por cómo me estaban animando y me siento honrado de estar en esa posición. Cuanto más partidos juegue, más cómodo me sentiré en la cancha, pero necesito ritmo de partidos", manifestó el tenista de 34 años.

"Desgraciadamente, no fue mi día. Quiero felicitar a Vesely porque jugó mejor que yo. Uno de los problemas es que no he jugado mucho en los últimos meses y veremos qué sucede en el futuro. Ahora tendré que ver cómo se desarrolla todo. Cuando tenga la oportunidad de jugar, lo haré y espero que sea pronto", añadió Nole.

Sobre su negativa a vacunarse y la incertidumbre que ello genera a la hora de armar su agenda, sentenció: "Quiero seguir siendo parte de este deporte y espero poder competir en el corto plazo. Si me dan la oportunidad de hacerlo, intentaré sacarle el mayor provecho posible. No me fijo en la edad como una traba para mi carrera porque mi cuerpo se mantiene en gran estado y eso es algo que me motiva para seguir jugando".