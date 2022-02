La desgarradora confesión de Kyrgios luego de ganar el Australian Open

Nicholas Hilmy Kyrgios, más conocido como Nick Kyrgios, se coronó vencedor del Abierto de Australia en dobles, junto a su amigo Thanasi Kokkinakis. Luego del título obtenido en el Melbourne Park, a fines del mes de enero, el australiano aprovechó el tiempo para reflexionar sobre su vida y su carrera. En las últimas horas publicó una carta en sus redes sociales.

"Este era yo hace 3 años en el Abierto de Australia. La mayoría asumiría que me estaba yendo bien mentalmente o disfrutando de mi vida... fue uno de mis períodos más oscuros. Si miras de cerca, en mi brazo derecho puedes ver mi autolesión. Tenía pensamientos suicidas y literalmente luchaba por levantarme de la cama", comenzó el australiano en el feed de Instagram.

Y añadió el tenista: "Estaba solo, deprimido, negativo, abusaba del alcohol, las drogas, alejaba a familiares y amigos. Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie. Esto fue el resultado de no abrirme y negarme a apoyarme en mis seres queridos y simplemente esforzarme poco a poco para ser positivo. Sé que el día a día puede parecer extremadamente agotador, imposible a veces".

"Entiendo que sientes que si te abres, puedes sentirte débil o asustado. Te lo digo ahora mismo, está bien, no estás solo. He pasado por esos momentos en los que parecía que esas vibraciones energéticas positivas nunca iban a ser realidad. Por favor, no sientas que estás solo, si sientes que no puedes hablar con nadie, aquí estoy, comunícate", continuó Kyrgios.

"Me enorgullece decir que me he dado la vuelta por completo y tengo una perspectiva completamente diferente de todo, no doy un momento por sentado. Quiero que puedas alcanzar tu máximo potencial y sonreír. Esta vida es hermosa", sentenció.