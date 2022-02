El imperdible informe al estilo Paso a Paso de la victoria de la Lepra ante Gimnasia en el clásico mendocino

En el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia venció a Gimnasia y Esgrima por 2-0 y consiguió el pase a los 16vos de final del certamen. Lucas Ambrogio y Matías Quiroga convirtieron los tantos de la Lepra. En la próxima ronda enfrentará al ganador del duelo entre Vélez Sarsfield y Cipolletti.

TyC Sports, en el programa que va de 14 a 16 (ex horario de Libero) realizó un informe del histórico duelo entre los mendocinos. Fiel al estilo de Paso a Paso (que sale los domingos a la medianoche) hablaron con los hinchas de ambos equipos en la previa, mostraron imágenes del encuentro y, para finalizar, hablaron con los protagonistas post partido.

Con Omar Porcel en el Malvinas Argentinas, y sus típicas notas de color, junto a la voz en off de Ariel Schvartzbard, el canal mostró las perlitas de una nueva edición del clásico provincial. Las chicanas y el folclore en ambas tribunas no faltaron, mientras que luego del encuentro el cronista recopiló la alegría de los jugadores leprosos luego de conseguir el pase a la siguiente fase del torneo.

El capitán, goleador y figura del cotejo, Matías Quiroga, manifestó su alegría. "Flaco y más viejo, pero estamos vigentes", bromeó el delantero. Con respecto a este tema, Gabriel Gómez, DT del Azul, también aportó su comentario: "Lo estoy haciendo correr más que a los 20 años. Yo le digo que es un Renault 12 que está rectificado".

El Comandante, como se lo apoda el técnico en los pasillos del Bautista Gargantini, se refirió, entre risas, al festejo del primer gol: "Fue muy excesivo. Después me miran mis hijas y mi señora y me dicen 'no hagas eso, es vergonzozo'. Y bueno, la imagen a veces se pierde" Y, con respecto al segundo, sentenció: "Siempre pensando en mi viejo, en la alegría que tiene porque me está iluminando. Y para mi vieja, que hoy cumple años, Bety. Le había dicho que se lo iba a regalar. Debe estar desbordando de alegría".